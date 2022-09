Programma zaterdagvoetbal

VOETBAL - Dit weekend begint voor alle verenigingen in Drenthe de competitie weer. De 3e en 4e divisie zijn al een paar weken in competitieverband aan het voetballen, vanaf dit weekend beginnen ook de ploegen die lager voetballen aan hun competitie. Bekijk hier het volledige programma voor de Drentse teams.

Er staan dit weekend direct al een aantal mooie Drentse ontmoetingen op het programma. In de 2e klasse J ontvangt Drenthina vanmiddag Achilles 1894. De ploeg uit Emmen kende een goede poulefase in de beker en eindigde als eerste voor Dalen, Germanicus en WKE'16. De ploeg uit Assen is al uitgeschakeld in de noordelijke districtsbeker en eindigde als laatste in de poule achter Rolder Boys, LTC en Beilen.

In Emmer-Compascuum komt CEC in de 5e klasse G in actie tegen VVAK. CEC stapte over van het zondagvoetbal naar de zaterdag en begint de competitie met een thuiswedstrijd tegen de ploeg uit Alteveer-Kerkenveld.

ACV en HZVV

In de 3e en 4e divisie spelen ACV en HZVV een thuiswedstrijd. In Assen ontvangt ACV Rijnvogels. De Assenaren willen revanche voor de nederlaag van afgelopen dinsdag in de tweede voorronde van de KNVB beker. ACV verloor in Katwijk met 1-0. In Hoogeveen komen de amateurs van Ajax op bezoek. De Amsterdammers zijn medekoploper, terwijl HZVV op de veertiende plaats bivakkeert.