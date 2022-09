Maike van der Duin maakt overstap naar Duitse wielerploeg

WIELRENNEN - Maike van der Duin rijdt vanaf 2023 in dienst van het Duitse Canyon-Sram. Dat heeft haar nieuwe ploeg op haar website bekendgemaakt. De Assense stapt over van het Britse Le Col-Wahoo.

"Dit is een droom die uitkomt", reageert ze. "Ik hoop dat ik me hier verder kan ontwikkelen en kan leren van mijn ploeggenoten."

Van der Duin droeg deze zomer enkele dagen de witte jongerentrui in de Tour de France Femmes. Daarnaast eindigde ze in drie etappes bij de eerste tien. In de tweede rit verdiende ze het rode nummer van de strijdlust.