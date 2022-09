Volleybalsters veel te sterk voor Kenia bij start van WK in Arnhem

VOLLEYBAL - De Nederlandse volleybalsters zijn het WK in eigen land begonnen met een soepele zege op Kenia. Oranje, met Laura Dijkema uit Beilen in de ploeg, versloeg de nummer 2 van Afrika in het Arnhemse Gelredome in drie sets: 25-11 25-17 25-11.

Nederland organiseert het WK samen met Polen, dat eerder op de avond in het stadion van Vitesse de openingswedstrijd tegen Kroatië met 3-1 won (25-19 21-25 25-23 25-15). De grasmat in de Gelredome is naar buiten gereden en heeft plaatsgemaakt voor drie volleybalvelden.

Oranje begon het WK op het hoofdveld, waar op de tribunes plek is voor ruim 9000 toeschouwers. Langs de twee andere velden kunnen zo'n 4500 mensen zitten. Rotterdam huisvest in Ahoy wedstrijden uit de tweede ronde van het WK, Apeldoorn in Omnisport de eindfase van het WK met uiteindelijk de finale op 15 oktober. Aan het toernooi doen 24 landen mee.

Weinig problemen

De Nederlandse volleybalsters, die vier jaar geleden op het WK in Japan als vierde eindigden, hopen met een verjongde ploeg in ieder geval de kwartfinales te halen. De ploeg van bondscoach Avital Selinger had in de eerste groepswedstrijd zoals verwacht weinig problemen met Kenia. Het Afrikaanse team nam zowel in de eerste als tweede set wel een voorsprong van 3-0, maar Oranje herpakte zich steeds snel. In de derde set hadden de volleybalsters van Oranje vanaf het begin het initiatief.

Aanvoerster Anne Buijs zorgde voor 15 punten, Nika Daalderop haalde 14 punten binnen. Celeste Plak sloeg 11 punten binnen.