Drenthina is Achilles 1894 met man meer de baas

VOETBAL - Drenthina is de competitie begonnen met een overwinning. In de 2e klasse L was de ploeg van trainer Robert Oosting Achilles 1894 met 3-1 de baas. De gasten speelden ruim een uur met een man minder na een rode kaart voor Niek van der Woude.

Maar zoals wel vaker wist de ploeg met een overtal niet te profiteren, sterker nog na 34 minuten spelen kwam Achilles 1894 op voorsprong. Uit een corner kopte Bastiaan Jager de 0-1 binnen. Drenthina paste de opstelling niet aan, bleef met vier verdedigers spelen en werd nauwelijks nog gevaarlijk, terwijl de ploeg van trainer René Wollerich dreigender bleef. De 1-1 vlak voor rust kwam uit de lucht vallen. De maker van de gelijkmaker echter niet. Janiek Arends was de gevaarlijkste man aan de kant van de thuisploeg en schoot, vlak voor rust, onberispelijk de 1-1 binnen. Niet veel later floot Moed voor de rust.

Drenthina kwam na rust beter uit de kleedkamer en kwam na dertien minuten in de tweede helft op 2-1 en weer was Arends bij het doelpunt betrokken. De voorzet van Arends werd door doelman Otto matig verwerkt waarna Vince Jager eenvoudig de 2-1 kon maken.

Met nog een kwartier te spelen werd er op Arends, in de zestien een overtreding gemaakt, waarna Thom Alders de eindstand op 3-1 bepaalde. Achilles trainer René Wollerich was boos op scheidsrechter Moed omdat hij op het middenveld een overtreding op een speler van de Assenaren had gemist en even later voor de strafschop floot. Ook kreeg Wollerich het nog aan de stuk met collega Oosting. De Asser trainer verweet zijn collega dat hij steeds om kaarten vroeg.