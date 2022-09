ACV doet zichzelf tekort met gelijkspel tegen FC Rijnvogels

VOETBAL - ACV heeft op eigen veld in de laatste minuten de drie punten uit handen gegeven. In blessuretijd maakte FC Rijnvogels vanaf de penaltystip de gelijkmaker en eindigde de wedstrijd in 1-1. ACV staat daarmee op de twaalfde plaats in de 3e Divisie, met negen punten uit zeven wedstrijden.

Afgelopen dinsdag stonden beide ploegen ook al tegenover elkaar in de KNVB-beker. Toen was FC Rijnvogels in eigen huis net te sterk voor ACV en won het met 1-0. Daardoor mogen de Katwijkers in de volgende bekerronde eredivisionist Cambuur ontvangen.

In een levendige openingsfase legde de ploeg van trainer Ruud Jalving een hoog tempo op de mat. De verdediging van de gasten stond constant onder druk, waardoor FC Rijnvogels niet aan voetballen toe kwam. Het overwicht zorgde voor een aantal mogelijkheden in het eerste kwartier. Zo schoot Aleksandar Jankovic een vrije bal vanaf een meter of twintig over het doel.

Kansenregen

De Assenaren bleven dominant en dit resulteerde in de 17e minuut tot de openingstreffer. Een lage voorzet van Gijs Jasper werd op de hoek van het strafschopgebied droog binnen gewerkt door Jaap van Dijken, 1-0. In de eerste helft bleef het spelbeeld hetzelfde en had Rijnvogels veel moeite met de opbouw van achteruit. Dit ging ook meer dan eens mis. In de 25e minuut kreeg Aleksandar Jankovic vanuit het niets de bal in de voeten geschoven van een verdediger van de bezoekers. Zijn schot vanaf de rand van het strafschopgebied ging alleen ruim over en belandde op de parkeerplaats.

Verschillende Assenaren verzuimden om de voorsprong van ACV te vergroten. Justin Mulder, Giovanni Zwikstra en werderom Aleksandar Jankovic kregen de bal niet achter Rijnvogels-keeper Yannic Augustinus. ACV had in de eerste helft zeker twee of drie keer vaker kunnen scoren, maar het lukte niet om de wedstrijd op het slot te gooien.

Tweede helft zakt het in

De energie die de Assenaren in de eerste helft lieten zien, leek in de tweede helft zijn tol te eisen. Het lukte steeds minder goed om de defensie van de tegenstander onder druk te zetten. Als gevolg kwamen de gasten steeds meer in de buurt van het doel van Ramon Nijland. Vlak na rust was Nande Wielink met een geweldige sliding belangrijk en neutraliseerde hij een belangrijke aanval van FC Rijnvogels.

Als je hem zelf niet maakt...

In de tweede helft waren beide ploegen gelijkwaardig aan elkaar en ook ACV kreeg verschillende mogelijkheden om de voorsprong uit te breiden. Een aloude voetbalwet trad in de slotfase echter in werking. Als je de goal zelf niet maakt, dan valt hij aan de andere kant. In de 91e minuut werd een doelpunt van FC Rijnvogels nog afgekeurd vanwege buitenspel, maar in de slotseconden ging het dan toch nog mis voor ACV. Een aanvaller van de bezoekers werd gevloerd in de zestien meter, waardoor de bal op de stip ging. Dennis Bakker benutte de strafschop, waardoor ACV vandaag twee punten verloor op eigen veld.