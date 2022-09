HZVV houdt punt over aan ontmoeting met Ajax

VOETBAL - In Hoogeveen heeft HZVV gelijk gespeeld tegen de amateurs van Ajax. In een gelijkwaardige wedstrijd lukte het beide ploegen niet om het net te vinden en werd het 0-0. HZVV blijft daardoor in de onderste regionen van de 4e Divisie staan, met vier punten uit vijf wedstrijden.

De bezoekers namen in de openingsfase het heft in handen. In een bevlogen wedstrijd trok scheidsrechter Janssen binnen een half uur al vijf gele kaarten. Grote kansen bleven lange tijd uit, want de Amsterdammers konden het overwicht moeilijk vertalen in mogelijkheden. Halverwege de eerste helft kwamen de Hoogeveners beter in de wedstrijd. De ploeg van trainer Rick Mulder kreeg in de slotfase van de eerste helft twee behoorlijke mogelijkheden. De inzetten van Noah ten Brinke en Tim Riksman gingen beide net langs de verkeerde kant van de paal.

HZVV trok de goede lijn door in de tweede helft. Het spel speelde zich met name af op de helft van de Ajacieden, omdat de thuisploeg feller was dan de opponent. De kansen in de tweede helft waren voor beide ploegen schaars. Met uitzondering van kleine speldenprikjes wisten de teams allebei geen opgelegde kansen te creëren. De 0-0 eindstand was daarmee een realistische afspiegeling van de wedstrijd.