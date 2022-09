Uitslagen zaterdagvoetbal

VOETBAL - Vandaag is voor alle ploegen de competitie weer begonnen. Bekijk hier hoe je favoriete club het heeft gedaan.

Voor ACV en HZVV is de competitie in respectievelijk de 3e en 4e divisie al een paar wedstrijden onderweg. ACV kwam vandaag, op eigen veld, in actie tegen Rijnvogels en nam geen revanche op de verloren bekerwedstrijd van dinsdagavond in Katwijk. Vanmiddag speelde de ploeg van trainer Ruud Jalving met 1-1 gelijk.

Ook HZVV speelde vanmiddag gelijk. Tegen de amateurs van Ajax en koploper in de 4e Divisie B werd er niet gescoord en eindigde de wedstrijd zoal hij begon, 0-0.

In de 2e klasse L stond een leuke Drentse ontmoeting op het programma. Drenthina versloeg in eigen huis Achilles 1894 met 3-1. Een samenvatting van deze wedstrijd is morgenavond te zien in Onze Club.