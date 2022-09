DZOH viert rentree in 1e klasse met overwinning

VOETBAL - DZOH is uitstekend begonnen aan het nieuwe avontuur in de 1e Klasse. De ploeg won in Hengelo met 1-2 van Achilles 12, beide Emmense doelpunten vielen in het laatste kwartier. Voor Noordscheschut begon de nieuwe competitie in mineur, zij verloren op eigen veld met 0-2 van WHC uit Wezep.

Na de titel in de 2e Klasse van vorig jaar, maakte DZOH vandaag zijn debuut in de 1e Klasse. Op bezoek bij Achilles 12 uit Hengelo trad de formatie van trainer Marc van Meel vol goede moed aan. DZOH moest duidelijk nog even wennen aan het nieuwe niveau: "Achilles 12 was de bovenliggende partij en er kwam in eerste instantie weinig voetbal vanuit onze kant", aldus Van Meel.

De kansen waren er daarmee met name voor de thuisploeg, maar deze wisten ze lange tijd niet te verzilveren. Na 64 minuten was het dan toch eindelijk raak voor Achilles 12, want Jikke Damink zette de thuisploeg vanuit een vrije trap op voorsprong, 1-0. Lange tijd zag het er naar uit dat DZOH weinig in te brengen had deze wedstrijden. De gelijkmaker van Youri Keen kwam dan ook uit het niets vallen. In de 75e minuut tikte hij een corner eenvoudig binnen.

Omslagpunt na gelijkmaker

"De 1-1 was het kantelpunt in de wedstrijd. In het laatste kwartier werden wij de bovenliggende partij", constateert Marc van Meel. Niet veel later was daar de voorsprong voor de Emmenaren. Joel Zweerink wist met een gericht schot vanaf de zestien meter de doelman van Achilles 12 te passeren. DZOH wist de voorsprong vast te houden tot het laatste fluitsignaal, waardoor de eerste drie punten in de 1e Klasse binnen zijn. Van Meel was logischerwijs erg blij met deze "zwaarbevochten" overwinning.

Anco Jansen

De absolute ster van DZOH maakte deze week weer de eerste minuten op het trainingsveld. Hij kwam vandaag nog niet in actie, maar als alles goed gaat verwacht Van Meel dat Anco Jansen binnen een aantal weken inzetbaar is. Hij kijkt uit om de 'Messi van de Meerdijk' op te kunnen stellen: "De balvastheid van Jansen is iets wat ontbrak in ons team vandaag. Ik verwacht dat zijn spel voor meer rust in onze opbouw gaat zorgen".

Teleurstellende terugkeer Noordscheschut

De terugkeer van Noordscheschut in de 1e Klasse is zonder succes verlopen. De Schutters degradeerden vorig jaar uit de Hoofdklasse en namen het vandaag op tegen één van de favorieten in de 1e Klasse, WHC uit Wezep. De ploeg van trainer Berry Zandink verloor op eigen veld met 0-2 van WHC.