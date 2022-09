Dames ACV stunten bij debuut in Topklasse

De dames van ACV zijn het seizoen in de Topklasse, het hoogste amateurniveau, uitstekend begonnen. In Zeist werd het 1-1 tegen landskampioen Saestum, het team dat vorig seizoen maar twee punten verloor in de gehele competitie.

De stunt leek lange tijd nog sensationeler te worden, want tot de tweede minuut van de blessuretijd leidde ACV nog met 0-1. "Die gelijkmaker was over de gehele wedstrijd niet onverdiend hoor, maar als die zo laat valt is het wel jammer natuurlijk. Maar al met al overheerst de trots". aldus trainer Sven Krol. "Dit team werd de afgelopen twee seizoenen kampioen in de Topklasse en ze wonnen in de voorbereiding gewoon met 5-2 van eredivisieclub Telstar."

Redding Isabelle Slump

ACV, vorig seizoen kampioen van de hoofdklasse, hoopte in Zeis vooral gevaar te stichten in de omschakeling en dat lukte voor rust meerderde keren. Toch leverden die uitvallen geen succes op. Vlak voor de pauze was er een heldenrol weggelegd voor doelvrouw Isabelle Slump die met een geweldige redding de 1-0 voorkwam.

Volley Beenker

Halverwege de tweede helft schoot Marleen Beenker de gasten verrassend op voorsprong. De middenvelder, één van de speelsters die met ACV drie keer promoveerde in vijf jaar, volleerde heerlijk binnen uit een voorzet van Chantal Nijboer. Saestum drong daarna nog meer aan en voorkwam in de tweede minuut van de blessuretijd toch nog een dramatische start van het seizoen.

Handhaving