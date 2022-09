Heren Sudosa-Desto zetten succesvolle start voort

VOLLEYBAL - De heren van Sudosa-Desto hebben hun sterke start van het seizoen vast weten te houden. Op bezoek bij EVV Bultman-Hartholt in Elburg wonnen de mannen met 3-1 (25-27, 25-18, 25-17 en 25-22). Sudosa-Desto staat hierdoor met 6 punten bovenaan in de Topdivisie.

De mannen startten in de eerste set moeizaam. Er werden wat slordigheidsfoutjes gemaakt, waardoor ze al snel op achterstand raakten. Dit werd gaandeweg beter, maar toch wist de ploeg van Erik Noordijk het niet voor elkaar te krijgen om de eerste set te winnen (25-27). Vol goede moed begonnen de heren aan de tweede set. "Er kwam meer ritme in het spel en je merkte dat de spelers alerter waren", aldus Noordijk. Zo wisten de heren de tweede met 25-18 makkelijk te winnen van de Elburgse ploeg.

Dit niveau werd vastgehouden in de derde set en ook deze set werd gewonnen (25-17). In de vierde set werd het kantje boord, zo kwam EVV zelfs nog even op voorsprong. De Assenaren bewaarden de rust en scoorden vervolgens meerdere punten op rij. Hierdoor wisten zij ook deze set te winnen (25-22).

Noordijk ziet groeimogelijkheden

De nieuwe coach van Sudosa-Desto wist deze week zijn tweede overwinning te behalen met het team. "Qua niveau zijn we nog niet waar we willen en kunnen zijn, maar we zijn zeker tevreden met de succesvolle start." De kern van ervaren spelers staat en dat geeft houvast om dit seizoen nieuwe elementen toe te kunnen voegen. Zonder punten te morsen hoopt hij dit komende wedstrijden te kunnen doen.

Gaan de heren de vrouwen achterna?

Dit seizoen speelt het vrouwenteam van Sudosa-Desto voor het eerst in de Eredivisie. Of de heren volgend jaar ook een niveau hoger gaan is nog maar de vraag. "Natuurlijk kriebelt het om een nieuwe stap te maken", geeft Noordijk aan. Als de club en de spelers het aankunnen wordt er zeker naar de mogelijkheden gekeken. Voor nu hoopt het team een top 3 positie te behalen in de Topdivisie.