Alcides heeft weinig in te brengen tegen feestvierend SJC

VOETBAL - Alcides heeft op bezoek bij SJC geen resultaat weten te boeken. De ploeg van trainer Wilko Niemer verloor ruim met 3-0 in Noordwijk. De Meppelers blijven daardoor voorlopig op de zesde plaats staan in de 4e Divisie.

Al in de zesde minuut was het raak voor de Noordwijkers. Wesley Haasnoot weet met een afstandsschot de bal achter keeper Xander Jager te krijgen. Alcides heeft in de eerste helft nog de nodige kansen gecreëerd, maar ze weten niet op het scorebord te komen. Vlak na rust verdubbelde de thuisploeg de voorspong, Martijn van Trigt weet nu Jager te omspelen en kan de bal zo in het doel werken. In de 85e minuut bepaalt Wesley Haasnoot met zijn tweede treffer de eindstand op 0-3 in het voordeel van SJC.