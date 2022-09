Tweede zege van het seizoen voor DOS'46

KORFBAL - In Nijeveen heeft DOS'46 met 13-12 van promovendus DSC uit Eindhoven gewonnen. De ploegen deden niets aan elkaar onder, maar twee minuten voor tijd besliste Christian Dekkers de wedstrijd voor DOS'46. De ploeg van trainer Henk Jan Mulder stijgt hierdoor naar de tweede plaats in Poule A van de Ereklasse.

Vorige week viel het scoreverloop van DOS'46 nog net de verkeerde kant op. In de noordelijke derby werd toen in de laatste minuten van LDODK uit Gorredijk verloren. Vandaag startten de Nijeveners uitstekend en stonden ze binnen enkele minuten met 3-0 voor. De Eindhovenaren wisten pas vlak na rust de stand gelijk te trekken. Vanaf dit punt bleef DSC in het kielzog van DOS'46. Twee minuten voor tijd maakte Christian Dekkers de laatste treffer en hield DOS'46 de punten in eigen huis.