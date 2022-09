E&O/Hurry Up verliest van Aalsmeer 2, vrouwen E&O winnen wel

HANDBAL- De mannen van E&O/Hurry Up hebben de tweede thuiswedstrijd van het seizoen verloren. Tegen Aalsmeer 2 trokken de gasten met 38-39 aan het langste eind. De vrouwen van E&O wonnen vanavond wel. MHV'81 werd op een 22-19 nederlaag getrakteerd.

Na drie wedstrijden heeft E&O/Hurry Up 2 punten en staat het in het rechter rijtje van de eredivisie.

In een gelijk opgaande eerste helft hadden de gasten uit Aalsmeer lange tijd een voorsprong, maar in de slotfase van de eerste helft kwam E&O/Hurry Up door Youri Braker op voorsprong, maar Aalsmeer trok in de slotseconden de stand nog gelijk 19-19.

De ploeg van trainer Harry Weerman kwam goed uit de kleedkamer. Met name Emiel Hoogland scoorde aan de lopende band en doelman Tom Grouwe had een paar goede reddingen. E&O/Hurry Up nam een voorsprong in de tweede helft van maximaal drie doelpunten. De gasten uit Aalsmeer haakten aan, waardoor het lang spannend bleef.

Met nog 12 minuten te spelen kwam Aalsmeer weer langszij (31-31). Verdedigend gaf de thuisclub de treffers te makkelijk weg. In een spannende slotfase kwamen de gasten twee minuten voor tijd op voorsprong (37-38). De thuisclub kwam nog één keer langszij, maar in de slotfase was Aalsmeer net iets te sterk, 38-39.

Emiel Hoogland werd topscorer aan de kant van E&O/Hurry Up met negen treffers, Daan Molenbroek scoorde acht doelpunten, allemaal in de tweede helft. Volgende week zaterdag gaat E&O/Hurry Up op bezoek bij Dynamico.

Winst vrouwen E&O

De vrouwen van E&O wonnen eerder op de avond van MHV'81. Na een spannende slotfase was de thuisclub de ploeg uit Mill met 22-19 de baas. Halverwege had de ploeg uit Emmen al een 12-9 voorsprong. Na rust liep E&O uit naar 20-9, om het in de slotfase nog onnodig spannend te maken. Maar dichterbij dan drie treffers kwam MHV'81 niet.