Slechte start Drentse zondageersteklassers: alleen GOMOS wint

VOETBAL - Van de vijf Drentse ploegen in de 1e Klasse E heeft alleen GOMOS een succesvolle middag gehad. In Norg won de ploeg met 2-1 van Dalfsen, door twee doelpunten van Jannes Siegers. Rolder Boys, vv Emmen, vv Roden en Germanicus wisten hun wedstrijd niet te winnen.

In het nieuwe seizoen zien we twee Drentse ploegen terugkeren in de 1e Klasse. Vv Emmen degradeerde na drie jaar uit de Hoofdklasse, Rolder Boys keerde weer terug na het kampioenschap in de 2e Klasse van vorig seizoen.

GOMOS

De ploeg van trainer Martin Drent opende het seizoen op eigen veld tegen Dalfsen. GOMOS startte goed in de eerste helft en was de ploeg met de meeste kansen. Goudhaantje Jannes Siegers opende vlak voor rust de score. Op aangeven van Ivo Drenth lukte het hem om de bal onder de keeper door te schuiven, 1-0.

In de tweede helft veranderden de verhoudingen op het veld. Nu was het Dalfsen dat aanklopte voor het doel van GOMOS-keeper Melvin Koning. Na een aantal goede ingrepen belandde zijn redding in de 70e minuut alleen voor de voeten van een tegenstander, die vervolgens de gelijkmaker op het scorebord zette, 1-1.

Enkele minuten later viel de winnende treffer vanuit het niets en wederom was Jannes Siegers de doelpuntenmaker. Vanaf een meter of 25 van het doel schoot hij de bal onberispelijk in de hoek. Dalfsen drong in de slotfase nog aan, maar wist niet meer langszij te komen.

Verlies voor 'nieuwe' ploegen

Vv Emmen trapte het seizoen af met een wedstrijd in Winschoten tegen WVV, dat wordt getraind door oud-voetballer Gerard Wiekens. Zijn zoon, Lars Wiekens, zorgde voor het enige doelpunt in deze wedstrijd.

Rolder Boys begon het seizoen op eigen veld tegen Jubbega. De Friezen kwamen al snel in de eerste helft op 0-1. Lange tijd wisten beide ploegen niet te scoren, maar in de slotfase liep Jubbega nog uit naar een 0-3 overwinning.

Vv Roden & Germanicus

Roden wist al vrij snel dat er geen resultaat te behalen was in Borne, tegen NEO. Binnen tien minuten wist de thuisploeg al twee keer te scoren. NEO-aanvaller Jasper Scholten completeerde in de slotfase zijn hattrick en bepaalde de eindstand op 5-0.

Germanicus trad thuis in Coevorden aan tegen GVAV Rapiditas uit Groningen. De ploeg van de nieuwe trainer Jan Wielink werd in beide helften geveld door een treffer van Patrick Venema. De spits was daarmee verantwoordelijk voor een 2-0 overwinning van de Groningers.

Twee Drentse onderonsjes