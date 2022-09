Jarige job Lars Profijt schiet HODO langs Zuidwolde

VOETBAL - HODO heeft het eerste duel na de promotie in de 2e klasse gewonnen. Zuidwolde werd in eigen huis met 1-3 verslagen. Gevierde man aan de kant van de gasten was invaller Lars Profijt die, op zijn verjaardag, het duel besliste met twee doelpunten.

Beide ploegen kenden een slechte voorbereiding en werden in de poulefase van de noordelijke districtsbeker kansloos uitgeschakeld. De gasten uit Hollandscheveld keerden vorig seizoen terug naar de 2e klasse, waar Zuidwolde al een aantal jaren in speelt.

In een open eerste helft kreeg de thuisclub de eerste kans van de wedstrijd, maar Joris de Roo kon de bal net niet binnentikken. Na ruim een kwartier voetballen kwam HODO op voorsprong. Jorny Otten reageerde attent bij een hoekschop en kon de 0-1 binnen schieten.

De thuisclub was niet van slag en ging op zoek naar de gelijkmaker, die viel ruim tien minuten voor rust. Uit een scrimmage kon Nico Schulting de bal het laatste zetje geven. Beide ploegen zochten met een 1-1 ruststand de kleedkamers op.

Gouden wissel

In de beginfase van de tweede helft kregen beide ploegen een goede kans op een voorsprong. Maar Sander Danes miste voor HODO, terwijl aan de andere kant De Roo een goed kans net naast schoot.

De gasten kwamen na ruim 65 minuten spelen op voorsprong. Lars Profijt stond nog maar net in het veld toen hij HODO aan een voorsprong hielp (1-2). Vier minuten later was het weer Profijt die scoorde. Dit keer van buiten de zestien schoot de invaller raak en zo zijn verjaardag extra glans gaf.

In de slotfase probeerde een onmachtig Zuidwolde de score nog dragelijker te maken, maar gevaarlijk werd het zelden. En dus gaan de drie punten mee terug naar Hollandscheveld.

