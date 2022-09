Uitslagen zondagvoetbal

VOETBAL - Voor veel ploegen in het amateurvoetbal zit de eerste speelronde er op. Bekijk hieronder hoe jouw favoriete club heeft gespeeld dit weekend.

In de 4e Divisie stond de Drentse derby tussen vv Hoogeveen en VKW uit Westerbork op het programma. De thuisploeg had geen kind aan de Börkers en wisten met maar liefst 8-2 te winnen. Beelden van deze wedstrijd zijn vanavond terug te zien in Onze Club.