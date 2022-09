Hoogeveen speelt VKW van de HZVV-mat

Bij rust was het al 4-0 en hadden de bezoekers nog helemaal niets afgedwongen. De thuisclub was feller, speelde een tempootje of twee hoger en VKW kwam maar niet in de duels. De Börkers, die tot vandaag evenveel punten hadden als Hoogeveen, hadden bovendien eenmaal in balbezit geen idee om richting de goal van Stan Meekhof te komen. Het gemis van de geblesseerden Jonas Nijland en Werner Wijnholds bleek te groot.