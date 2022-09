VVAK morele winnaar tegen CEC: Trainer Batterink stelt doelstelling direct bij

Sinds de fusie in 1946 speelde CEC (Compas Emmererfscheidenveen Combinatie) op de zondag en beleefde de club midden jaren zeventig van de vorige eeuw haar beste jaren. Twee seizoenen speelden de blauw-witten in de hoofdklasse B, waarna de club eigenlijk tot en met het afgelopen seizoen een beetje pendelde tussen de 2e en 3e klasse KNVB. Maar dit seizoen is alles anders. CEC is geen échte zondagclub meer. De hoofdmacht speelde gisteren haar eerste duel in de zaterdag 5e klasse G.

"Het moest wel", aldus CEC-trainer Reinier Pruim. "Vorig seizoen was het echt wekelijks problematisch om twaalf man bij elkaar te krijgen en dus ontstond het idee om over te stappen naar de zaterdag. Die beslissing viel in oktober vorig jaar, een paar weken te laat om horizontaal te kunnen overstappen van de zondag- naar de zaterdag derde klasse. Maar heel eerlijk, ik denk dat we op dit moment ook niets te zoeken hebben in de derde klasse. In de beker gingen we bijvoorbeeld met 6-0 eraf tegen FC Klazienaveen", vervolgt Pruim. "We kijken naar de langere termijn en als je kijkt dat we nu meer dan 40 spelers hebben voor twee teams dan denk ik dat we de goede beslissing hebben genomen."