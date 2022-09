Onze Club #5: Tien goals in Hoogeveen en VVAK stelt doelstelling al na één duel bij

In aflevering 5 van Onze Club gaan we eindelijk op bezoek bij de clubs die niet op divisieniveau spelen, want ook voor de clubs actief in de eerste- tot en met de vijfde klasse is de competitie nu begonnen.

Maar uiteraard konden we niet onder het Drents onderonsje in de Vierde Divisie van het zondagvoetbal uit. vv Hoogeveen ontving namelijk, op het kunstgras van buurman HZVV, VKW uit Westerbork. Beide ploegen stonden voor vanmiddag op vier punten en dat was vooral voor Hoogeveen beneden verwachting.

Even verderop troffen Zuidwolde en HODO elkaar in de 2e klasse J van het zondagvoetbal. HODO, ook dit seizoen getraind door Eric Prins, werd vorig seizoen kampioen in de 3e klasse.

Ook zijn er beelden van Drenthina - Achilles 1894 (2L zaterdag) en CEC - VVAK. De thuisclub (CEC dus) stapte na het afgelopen seizoen over van de zondag naar de zaterdag en moet helemaal onderaan beginnen.