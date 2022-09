Old Forward wint derby tegen Wapserveen na 0-1 achterstand: 13-1

De grootste uitslag in het noordelijke amateurvoetbal kwam het afgelopen weekend uit Wilhelminaoord, waar de plaatselijke trots Old Forward gehakt maakte van 'buurman' Wapserveen. De derby in de 5e klasse B in 13-1 en dat terwijl de gasten brutaal op voorsprong kwamen.

De thuisclub, vorig seizoen zevende in de eindstand van de 5e klasse A, had een paar minuten nodig om bij te komen van de goal van Douwe Haverdil maar daarna ging het razendsnel. Dankzij treffers van Sander van 't Klooster (2), Rick Limburg (2), Martin Tarus, Wesley Leffers en Rick van der Haar was de ruststand 7-1.

Van 't Klooster

Tarus, Limburg en Leffers scoorden na rust hun tweede, terwijl ook Michel van Veen nog op het scoreformulier kwam. Maar de absolute topschutter van de middag werd toch Sander van 't Klooster. Net als in de eerste helft maakte hij ook in het tweede bedrijf nog twee goals. Opmerkelijk, aangezien Van 't Klooster in de laatste acht seizoenen in totaal acht keer scoorde.

Volgende week opnieuw een derby