Wielerklassieker PWZ Zuidenveldtour houdt na dertig jaar op te bestaan

WIELRENNEN - De organisatie van de PWZ Zuidenveldtour, met de start in Dalen en de finish in Nieuw-Amsterdam, stopt er na dertig edities mee. De koers had een 1.2 UCI status en een internationaal deelnemersveld waarmee het tot de top-amateurwedstrijden van ons land behoorde.

In 1992 is de stichting PWZ gestart met het organiseren van de wielerklassieker. Maar volgens voorzitter Johan Boxem kost het organiseren van wielerwedstrijden inmiddels meer energie dan dat het oplevert.

"Het doet erg zeer. Het geeft een dubbel gevoel. We deden het vooral omdat we de wielersport een warm hart toedragen en we vinden het jammer voor de renners dat deze koers nu verdwijnt", reageert Boxem.

Opeenstapeling

"Het is een opeenstapeling van kleine dingen. Er vallen wat gaten in het organisatiecomité en het is lastig om die weer op te vullen. Daarnaast worden onze vrijwilligers ook steeds ouder en omdat er weinig nieuwe aanwas is, weet je niet hoever je vooruit kan kijken. Ook wordt het gewoon steeds lastiger om een wielerkoers te organiseren als je kijkt naar wet- en regelgeving. Het wordt steeds stroperiger en ingewikkelder", verklaart Boxem.

"We hebben de dertigste editie goed geëvalueerd en we kwamen unaniem tot de conclusie dat dit een goed moment is om te stoppen."

Meer wielerkoersen hebben het lastig

Het verhaal van PWZ staat niet op zich. Veel wielerkoersen hebben het lastig in deze tijd. Twee jaar geleden ging de jeugdklassieker Omloop door het land van Kleine Hein al ter ziele. In Noordenveld werden parcoursen aangepast in verband met gebrek aan politie-inzet. En de Asser Jeugdtour ging dit jaar, vanwege een gebrek aan vrijwilligers, niet door.

"Als je nu een wielerkoers zou gaan opzetten is het een dagtaak en zou je met professionals moeten gaan werken. Wij konden altijd nog leunen op onze ervaring. Ik wil niet wijzen naar instanties en ik wil het graag bij onszelf houden. Maar de nationale wielerbond KNWU moet zich wel zorgen maken en mag de gesprekken met organisatie wel eens op een andere manier aangaan", zegt Boxem.

Corona

De PWZ Zuidenveldtour stond altijd in april op de wielerkalender en ging in 2020 niet door in verband met corona. Een jaar later week de organisatie, ook vanwege corona, eenmalig uit naar september.

Winnaars

Grote namen als sprinter Jeroen Blijlevens en Steven de Jongh wonnen de wedstrijd in het verleden. Regionale toprenners als Marco Bos, Jeff Vermeulen en Elmar Reinders wisten de koers zelfs twee keer te winnen. In april was Coen Vermeltfoort de allerlaatste winnaar van de PWZ Zuidenveldtour.

