FC Emmen Podcast #9: Vraagtekens over Pacheco en hoeveel strafschoppen pakte Scherpen?

FC Emmen had het afgelopen weekend geen competitieverplichtingen, maar dat betekent niet dat onze podcastleden niets te bespreken hebben. Integendeel, de negende FC Emmen Podcast is qua tijdsduur de langste in de nu al roemruchte geschiedenis.

"Maar door de diversiteit zal de tijd voorbij vliegen", belooft Dick Heuvelman die via Theo ten Caat felle kritiek te verduren kreeg op zijn rubriek 'de Tweet van de Week'.

Overschatting (1)

Het sportgeweten uit Vries vraagt zich overigens af wat voor waarde er gehangen kan worden aan het oefenduel tegen FC Twente 3. Ten Caat zag in dat oefenduel toch wel positieve dingen, zoals het spel van Keziah Veendorp voor de verdediging en Mohamed Bouchouari als rechtsback. Toch kwam de oud-speler van onder andere Aberdeen en FC Twente met een opvallende uitspraak. "Ik heb het idee dat het technisch management de kwaliteit van de kampioensploeg wat heeft overschat."

Overschatting (2)

Over overschatting gesproken, Niels Dijkhuizen komt in de podcast terug op zijn eerdere uitspraken over Fernando Pacheco. "Ik heb gezegd dat het de grootste verrassing van het seizoen kan worden, maar na afgelopen donderdag heb ik mijn twijfels of hij technisch en tactisch wel goed genoeg is."

Kjell Scherpen mee naar Qatar?