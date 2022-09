Rentree dames Sudosa-Desto in eredivisie definitief met drie weken uitgesteld

VOLLEYBAL - De vrouwen van Sudosa-Desto uit Assen moeten nog even geduld hebben. Hun rentree in de eredivisie wordt met drie weken uitgesteld tot het weekend van 22 en 23 oktober.

De competitie zou komend weekend al van start gaan, maar wereldvolleybalbond FIVB wil dat het nieuwe eredivisieseizoen pas begint na afloop van het internationale seizoen. Aangezien het WK volleybal op dit moment in Nederland gespeeld wordt, volgt de start van de competitie dan ook pas over drie weken. In het verleden kreeg de Nederlandse volleybalbond dispensatie om eerder te beginnen, omdat er ook maar weinig internationals in de eredivisie spelen.