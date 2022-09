Kjell Scherpen als penaltyspecialist naar WK? 'Ik heb in ieder geval geen één gestopt'

Scherpen doet zijn verhaal vanuit Roemenië, waar hij met Jong Oranje morgenavond een oefenduel speelt tegen Jong Roemenië en dat na een hectische periode. "Klopt, ik heb lang moeten wachten tot ik verhuurd mocht worden van Brighton & Hove Albion. In het begin van de voorbereiding leek het erop dat ik in de Engelse Championship een nieuwe club zou vinden, maar met het oog op blessures van de andere keepers wilde Brighton me toen niet laten gaan. Vandaar dat de geïnteresseerde clubs op een gegeven moment doorschakelden."

Uiteindelijk werd het dus Vitesse voor Scherpen. Een club die moeizaam aan het seizoen begon, maar de laatste weken weer wat stabieler lijkt te worden. Maar uitgerekend na een periode van vijf punten uit de laatste vier wedstrijden maakte trainer Thomas Letsch zijn vertrek bekend (hij stapt over naar VfL Bochum). "Tja, dat was wel balen uiteraard."

De zoektocht naar een nieuwe trainer is inmiddels in volle gang, waarbij ook de naam van een andere Emmenaar, Joseph Oosting, al viel in Arnhem. "Dat zou ik natuurlijk geweldig vinden. Van mij mag hij absoluut komen." Of het ook zover gaat komen lijkt uitgesloten. Vitesse is namelijk in gesprek met oud-speler Philip Cocu.