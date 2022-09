Eredivisie-avontuur Sudosa lokt Danique Aardema terug naar Drenthe

Na de ochtendtraining en haar werk bij Visser wordt de dag afgesloten met een krachttraining. Over drie weken maken de dames van Sudosa-Desto hun rentree in de eredivisie. Na 25 jaar zullen ouden tijden in Assen gaan herleven.

"Het leeft wel, maar sommige mensen vinden het ook wel een beetje spannend", zegt trainer Mark Afman. Samen met Erwin Sikkema vormt hij het trainersduo. "En dat zijn juist de mensen met het grootste groen/witte hart voor de club. In het verleden is financieel niet alles goed gegaan. Maar ik denk dat we ons verstand er goed bij hebben gehouden en geen gekke dingen doen. We moeten als organisatie groeien want we zijn nog niet waar we willen zijn. We willen echt veel verder. Maar dat moet stap voor stap", besluit Afman.