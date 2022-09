Van een burenruzie tussen Hurry-Up en E&O is door de samenwerking geen sprake meer

"Het waren echt gevechten, fantastisch!" Hoofdtrainer van E&O Harrie Weerman koestert de pittige derby's van weleer tussen zijn club uit Emmen en het Zwartemeerse Hurry-Up, maar vindt vooral dat beide clubs moeten blijven samenwerken om in de toekomst weer volle zalen te trekken.

Een fusie tussen Hurry-Up en E&O leek lang onbespreekbaar, maar werd in de lente toch werkelijkheid. De strijdbijl, aangepakt door iconen als Erik Huizing, Germ Germs en Guido Rink, gaat de grond in. Weerman: "Dat is heel baanbrekend, ja. Dat was vijf jaar geleden nog ondenkbaar, denk ik."

Trommelaar nu in groen-wit

De buren brengen dit seizoen twee teams op de been. Eentje op eredivisieniveau en een ploeg in de eerste divisie. Omdat de selectie van E&O te klein werd en talenten van Hurry-Up ongeduldig. Emiel Hoogland (18) is zo'n ruwe diamant uit Zwartemeer die in de BENE-League niet aan de bak kwam.

De jeugdinternational van Hurry-Up speelt sinds kort in het groen-wit van de rivaal. "Tijdens de derby's van toen was ik trommelaar van Hurry-Up en juichte ik als E&O verloor", lacht Hoogland. "Nu speel ik voor de club. Dat was even wennen, maar heel belangrijk voor mijn ontwikkeling."

Wouter Pronk