Loting 1e ronde districtsbeker bekend

FC Klazienaveen - Noordscheschut, ZZVV - HZVV, Dwingeloo - Alcides, Bargeres - DZOH en SC Erica - vv Hoogeveen. Dat zijn enkele fraaie affiches die zaterdag 22 of zondag 23 oktober op het programma staan in de strijd om de noordelijke districtsbeker. Vandaag werd in Heerenveen de loting verricht van de eerste knockoutronde, met 36 Drentse vertegenwoordigers.