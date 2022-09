Beilense volleybalster Dijkema is blij met WK in Nederland

VOLLEYBAL - Deelname aan het WK volleybal in Nederland komt als een welkome afleiding voor Laura Dijkema uit Beilen. De atlete had een contract bij een Russische club, wat haar naar eigen zeggen veel stress bezorgde.

Het WK begon afgelopen vrijdag in de Gelredome in Arnhem. Dijkema is al een behoorlijke tijd terug in Nederland vanwege de oorlog. Het vertrek uit Rusland was 'een emotioneel en gek moment' voor haar. "Je werkt natuurlijk in teamverband en dan ga je ineens weg", zegt Dijkema bij de NOS

'Bizar' nieuws

De volleybalster vertelt dat ze wel wat vriendschappen heeft opgedaan tijdens haar tijd in Rusland, en nog steeds contact heeft met sommige van haar teamgenoten en trainers. "Deze week zag ik dat Poetin weer een speech had gehouden en dat er weer heel veel mannen werden opgeroepen om het leger in te gaan. En ik hoorde dat dat ook voor mijn krachttrainer, met wie ik goed contact had, geldt."

De volleybalster noemt dat nieuws 'bizar'. "Onwerkelijk dat onze krachttrainer van de volleybalclub gewoon wordt opgeroepen voor het leger...", zegt ze.

Stressvolle situatie

Hoewel Dijkema sinds april weer in Nederland aan het trainen is, geldt haar tweejarig contract bij de club in Sint-Petersburg nog steeds. "Daar is nu wat onenigheid over, waardoor ik een advocaat in de arm heb genomen", vertelt ze. Verder kan ze er nog niet over uitweiden, aangezien de zaak nog loopt.

De situatie zorgt voor veel stress bij de speelster. Ze hoopt dan ook dat het snel opgelost is. Tot die tijd is ze blij dat ze zich op het WK in Nederland kan storten. "Dat vind ik heel fijn, ja. Ik kan me nu hier op focussen en daarna zie ik wel weer verder."