Volleybalsters op WK ook te sterk voor Puerto Rico

VOLLEYBAL - De Nederlandse volleybalsters met Laura Dijkema uit Beilen hebben op het WK in eigen land ook hun derde wedstrijd gewonnen. Tegen Puerto Rico moest Oranje in het Arnhemse Gelredome wel een set afstaan: 3-1. De setstanden waren 23-25 25-20 25-16 en 25-15.

Eerder had Nederland al zowel tegen Kenia als Kameroen met 3-0 gewonnen.

Oranje is daarmee al zeker van een plaats in de tweede ronde. De ploeg van bondscoach Avital Selinger krijgt vrijdag met België een tegenstander van een ander niveau, zondag gevolgd door een duel met grootmacht Italië. Alle punten uit de eerste groepsfase worden meegenomen naar de tweede ronde die in Rotterdam wordt afgewerkt.