Niet MSC, maar CSVC bekert verder en speelt tegen Genemuiden

Dat leek lange tijd anders te zitten. Op 18 september speelde MSC in Dalerpeel tegen NKVV. De ploeg van Bernard Koning scoorde zeven keer, maar er werd een 0-8 overwinning doorgegeven door de scheidsrechter. Arbiter van dienst Anand Mangroelal had zijn foutje snel door. "Ik heb na de wedstrijd per ongeluk 0-8 ingevoerd. In mijn notitieboekje staat 0-7. Toen ik zag dat er 0-8 stond heb ik meteen dezelfde dag bij de KNVB doorgegeven dat er een correctie moest plaatsvinden, ik heb gelijk bezwaar gemaakt."