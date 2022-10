Lees terug: FC Emmen en SC Heerenveen komen niet tot scoren

FC Emmen en SC Heerenveen sloten vanavond om 20.00 uur speelronde acht van de Eredivisie af. De Drentse club was gebaat bij een resultaat na nederlagen tegen Feyenoord, AZ, Excelsior en Go Ahead Eagles.

De wedstrijd tussen FC Emmen en SC Heerenveen was van minuut tot minuut te volgen in onderstaand liveblog. Lees nog eens op je gemakje terug wat er vanavond in De Oude Meerdijk gebeurde!