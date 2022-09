Julian van Kalkeren (14) plaatst zich voor finale om MiniGP-wereldtitel in Valencia

MOTORSPORT - De 14-jarige Julian van Kalkeren uit Erica mag ons land vertegenwoordigen bij de finale van de strijd om de wereldtitel van de MiniGP in Valencia. De Drentse wegracer eindigde na vijf raceweekenden op de tweede plaats in de Nederlandse competitie. Ook Levi Flier uit Doornspijk heeft zich geplaatst. Hij pakte de eindzege.

De MiniGP is voor wegracecoureurs van 10 tot en met 14 jaar oud en is een initiatief van Dorna. Het bedrijf is ook rechtenhouder van de 'grote' MotoGP en het WK Superbikes.

Vorig seizoen maakte de klasse een bescheiden start, maar dit seizoen is de competitie in maar liefst zestien landen verreden. De beste coureurs van al deze landen nemen het begin november tegen elkaar op tijdens de WK-finale in Valencia. In april maakte het TV Drenthe sport-programma De Warming-Up al een reportage over Van Kalkeren in de MiniGP.