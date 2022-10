Luister hier live naar FC Emmen - SC Heerenveen

FC Emmen speelt om 20.00 uur in De Oude Meerdijk tegen SC Heerenveen. De Drentse club staat momenteel onderaan in de Eredivisie, terwijl de tegenstander van vanavond op een knappe zesde plaats staat.

Trainer Dick Lukkien heeft de interlandbreak benut om zijn spelers wakker te schudden, want zoals hij zelf na de nederlaag in Deventer constateerde: "Wij zijn momenteel de slechtste ploeg van de eredivisie."

Komt daar vanavond nog verandering in? Dat is de grote vraag. Het onderlinge resultaat in de eredivisie over de afgelopen jaren spreekt in ieder geval in het voordeel van de Drentse formatie.