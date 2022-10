Programma zaterdagvoetbal

VOETBAL - Dit weekend staat er weer een volledig competitieprogramma voor de amateurs op het programma. Bekijk hier tegen wie je favoriete ploeg vandaag in actie komt.

In de derde divisie speelt ACV een uitwedstrijd. De Assenaren gaan op bezoek bij Barendrecht, dat een puntje meer heeft dan ACV. In de 4e divisie speelt ook HZVV een uitwedstrijd. De reis gaat van Hoogeveen naar Huizen. Bij een overwinning van HZVV komt de ploeg op gelijke hoogte met de tegenstander.

De camera's van Onze Club staan vanmiddag bij DZOH tegen ASV Dronten. Het is het eerste thuisduel voor de Emmenaren in de 1e klasse E. Vorige week won DZOH haar eerste wedstrijd.

Verder staat er een camera bij Borger tegen ZZVV. Promovendus Borger speelde vorige week het eerste duel in de 3e klasse D gelijk, terwijl ZZVV het eerste duel overtuigend wist te winnen. Zondagavond is een samenvatting van beide duels te zien in Onze Club.