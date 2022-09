Volleybalsters op WK in vier sets onderuit tegen België

VOLLEYBAL - De Nederlandse volleybalsters hebben op het WK in eigen land hun eerste nederlaag geleden. Oranje, met Laura Dijkema uit Beilen, verloor in de Arnhemse Gelredome met 3-1 in sets van België (16-25 23-25 26-24 25-27).

Oranje is al zeker van een plaats in de tweede ronde van het WK, maar alle punten uit de eerste groepsfase worden meegenomen naar de tweede ronde die in Rotterdam wordt afgewerkt. Oranje speelt in de groepsfase zondag nog tegen Italië.

Bondscoach Avital Selinger begon met dezelfde basis als in de voorgaande duels. De ploeg met Celeste Plak, Juliët Lohuis, Anne Buijs, Britt Bongaerts, Nika Daalderop, Eline Timmerman en libero Myrthe Schoot raakte na enkele missers in de eerste set achterop. De Belgen, onder aanvoering van Celine van Gestel en topspeelster Britt Herbots, liepen steeds verder weg. Met 25-16 pakten ze de eerste set.

Oranje knokt zich terug onder leiding van Dijkema

De Belgische speelsters liepen in de tweede set uit naar 4-0 en zelfs naar 13-4. Daarna herpakte Oranje zich onder leiding van Dijkema en knokte zich terug in de wedstrijd. Op 22-23 kreeg Oranje de kans om de stand gelijk te trekken, maar faalde. Op het tweede setpunt pakte België de set: 23-25.

In een spannende derde set hadden de volleybalsters van Selinger af en toe een kleine voorsprong, maar bleef het dicht bij elkaar. Vooral de harde slagen van Herbots bleken niet te stoppen voor Oranje. België kwam voor met 16-18 en kreeg op 23-24 het eerste matchpoint. De Nederlandse ploeg werkte dat punt weg en sloeg vervolgens op hun eerste setpoint toe.

Vierde matchpoint benut

In de vierde set liep Oranje aanvankelijk uit, maar de Belgen bogen de 8-5 achterstand om in een voorsprong, opnieuw dankzij Herbots. Wat volgde was een spannende set waarin dan weer België dan weer Nederland het initiatief nam. Na een ace van Silke Van Avermaet volgde op 24-23 het tweede matchpoint voor België, maar dat werd ook weggewerkt. Het vierde matchpoint werd door Herbots wel benut.

Herbots zorgde aan Belgische kant voor 41 punten. Bij Nederland was Buijs goed voor 20 punten en Daalderop maakte er 19.