Keziah Veendorp: 'Als ik mag kiezen dan speel ik rechtsback'

Toch bestaat de mogelijkheid dat Veendorp morgen, in het thuisduel tegen SC Heerenveen (al dan niet een gedeelte van de wedstrijd), op een andere positie speelt. Dat hangt vooral af van de fysieke gesteldheid van Lucas Bernadou, die tegen Go Ahead Eagles zijn neus brak en deze week ook nog last kreeg van zijn knie. Die Fransman lijkt overigens wel gewoon inzetbaar. Maar mocht Bernadou toch niet kunnen spelen of slechts een gedeelte, dan is het niet ondenkbaar dat Veendorp voor de verdediging gaat spelen en Mohamed Bouchouari als rechtsback. "Dat is ook een mooie positie en past misschien wel het best bij me, al speel ik het liefst zonder mensen in mijn rug."