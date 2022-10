ZZVV legt Borger over de knie na discutabele treffer

VOETBAL - ZZVV heeft ook de tweede wedstrijd van de competitie overtuigend gewonnen. In en tegen Borger werd het 1-6, maar na afloop ging het over de 1-3, die al dan niet in buitenspelpositie werd gescoord.

ZZVV begon de competitie met een klinkende 5-1 overwinning op Veenhuizen, terwijl promovendus Borger het eerste duel in de 3e klasse D, ongelukkig, met 2-1 verloor bij HSC.

De gasten uit Zuidwolde, met oud FC Emmen speler Wouter Marinus in de basis, hadden meer balbezit in de eerste minuten van de wedstrijd, maar de eerste kans was voor de ploeg van trainer Arne Joling. Maar Luuk Kanter verloor het één op één duel van ZZVV doelman Sjors van der Weide.

Daarna was het ZZVV dat de betere kansen kreeg, maar de ploeg van trainer Hans Slender miste het ene moment scherpte en trof het andere moment een goede Borger doelman Edwin Haandrikman, die vorige week nog ongelukkig in eigen doel had gescoord.

Drie treffers voor rust

Toch kwam de thuisclub op voorsprong. Na een dik half uur spelen bracht Hendrik Gustin Borger op 1-0. Lang konden de groen-witten niet van de voorsprong genieten, want amper twee minuten na de 1-0, trok Jovanni van Dijk de stand weer gelijk en 1-1 zou niet de ruststand zijn. Vlak voor rust scoorde Tom Buijtendorp de 1-2, na een goede actie en voorzet van Vincent Hulst.

"Kon je het goed zien?`"

Direct na rust eiste scheidsrechter Dorgelo een hoofdrol op. Buijtendorp leek zijn tweede van de middag te maken, maar de assistent scheidsrechter van Borger stak gedecideerd de vlag omhoog. Op de vraag van Dorgelo of hij het goed had kunnen zien antwoordde de assistent volmondig ja. Dit maakte geen indruk op de man in het lichtblauw en dus telde de treffer (1-3).

Het verzet van Borger was na de 1-3 gebroken, ZZVV kende geen problemen meer en liep verder uit. De 1-4 werd gemaakt door Stefan Dijkstra. Met nog een kwartier te spelen maakte Matthijs Capellen uit een vrije trap van zeventien meter de 1-5. Van Dijk bepaalde met zijn tweede treffer van de middag de eindstand op 1-6. Marinus werd in eerste instantie nog gestuit door Haandrikman, maar de middenvelder kon de bal daarna binnentikken.