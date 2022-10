ACV weet voorsprong in attractieve wedstrijd niet vast te houden

VOETBAL - Voor de tweede week op rij heeft ACV een voorsprong niet kunnen vasthouden tot het eind. De ploeg van trainer Ruud Jalving ging tegen Barendrecht met een 1-2 de rust in, maar speelde uiteindelijk met 2-2 gelijk.

Vorige week liet ACV tegen Rijnvogels ook al een zege uit handen glippen, maar toen hadden de Assenaren het met name aan zichtzelf te wijten. Vandaag was de 2-2 een uitslag die bij de wedstrijd paste, al leek het er sterk op dat de arbitrage onterecht een doelpunt van ACV afkeurde.

Achterstand ombuigen

"In de eerste helft was ons voetbal zeker niet goed genoeg", aldus ACV-coach Ruud Jalving. Barendrecht kwam daarom ook terecht op voorsprong in de dertiende minuut, door een intikker van Bradley El Idrissi, 1-0. Tien minuten later was het Aleksandar Jankovic die de score voor ACV gelijk trok, en hoe. Vanaf een meter of twintig schoot hij een vrije trap prachtig in het doel en liet hij Barendrecht-keeper Bradley van der Meer kansloos, 1-1.

De thuisploeg bleef de bovenliggende partij, maar het was ACV dat met een voorsprong de kleedkamers in ging. Gijs Jasper werd in het strafschopgebied gevloerd, ging zelf achter de bal staan en stuurde de Assenaren met een goed gevoel de rust in, 1-2.

Bal over de lijn?

Het leek er sterk op dat ACV zelf op een 1-3 voorsprong kwam, maar de goal van Jankovic werd niet gegeven door de scheidsrechter. "Zelfs de Barendrecht-supporters achter het doel gaven aan dat de bal over de lijn was", merkte Jalving op. Enkele minuten later viel score voor ACV de andere kant op, want Romano van der Stoep schoot voor Barendrecht van dichtbij de gelijkmaker binnen, 2-2. Omdat een schot van Justin Mulder in de slotfase nog van de lijn werd gehaald, heeft ACV niet de volle buit meegenomen naar Assen en eindigde de wedstrijd in 2-2.

Zakelijker voetballen

"Wij moeten zakelijker gaan voetballen wanneer het niet loopt, zodat we een voorsprong over de streep kunnen trekken', concludeert Jalving. Omdat de verschillen in de 3e Divisie enorm klein zijn, had ACV met een overwinning op de vierde plaats kunnen belanden, in plaats van de twaalfde plek waar ze nu staan. Al met al is Jalving niet ontevreden over de seizoenstart van ACV, maar hij ziet nog genoeg ruimte voor verbetering: "We moeten in deze fase van de competitie nu echt punten gaan pakken om bovenin mee te blijven doen."