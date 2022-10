HZVV en SV Huizen komen niet tot scoren

VOETBAL - HZVV blijft in de onderste regionen hangen in de 4e Divisie. De ploeg van trainer Rick Mulder had vandaag kansen op een overwinning tegen SV Huizen, maar speelde uiteindelijk met 0-0 gelijk. Daardoor zakt HZVV naar de 15e plaats in de 4e Divisie.

Het spel van de Hoogeveners zag er verzorgd uit en de spelers wisten elkaar met vlotte combinaties makkelijk te vinden. Dit leidde in de achtste minuut tot een grote mogelijkheid voor Harry Bakker, die zijn bekeken lobje net naast het doel zag verdwijnen. In het restant van de eerste helft waren de kansen voor beide ploegen schaars. De 0-0 ruststand was daarmee een uitstekende afspiegeling van de machtsverhoudingen op het veld.

Weinig spektakel

Ook in de tweede helft wisten beide ploegen weinig te forceren. Namens HZVV kwamen Alex Zomer en Kelly João nog enigszins in de buurt van het doel van de tegenstander, maar hun inzetten misten nauwkeurigheid. In blessuretijd kreeg HZVV opeens nog een enorme kans om de drie punten mee te nemen naar Hoogeveen. Sander Dzemedizic kreeg de bal van Kelly João, maar de spits raakte de bal helemaal verkeerd, waardoor de bal naast het doel rolde.