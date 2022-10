Vrouwenploeg van ACV verliest eerste thuisduel in Topklasse

VOETBAL - Na het puntje van vorige week op bezoek bij de landskampioen (1-1), heeft de vrouwenploeg van ACV tijdens het eerste thuisduel in de Topklasse alle punten aan Be Quick '28 moeten meegeven: 0-1.

In Assen waren vanmiddag de allergrootste kansen voor promovendus ACV. Na rust raakte Amber Bandringa de paal en het zijnet.

Twintig minuten voor tijd kwamen de gasten uit Zwolle plots op voorsprong. In de staart van de wedstrijd was de formatie van Sven Krol, pas 27 jaar, en Laurens Hoosbeek niet in staat gelijk te maken.