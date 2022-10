Ook tegen Dynamo winnen de mannen van Sudosa-Desto met 3-1

VOLLEYBAL - De mannen van Sudosa-Desto hebben ook hun derde wedstrijd in de Topdivisie A gewonnen. De Assenaren versloegen Dynamo Apeldoorn 2 met 3-1 (23-25,25-21,25-18, 25-23). Daardoor staat Sudosa op de eerste plek van de ranglijst. Veel zegt dat overigens niet, want sommige ploegen zoals Dynamo hebben nog maar één wedstrijd gespeeld.

Voor de mannen van Sudosa-Desto was het de eerste thuiswedstrijd in Assen van het seizoen. De ploeg van trainer Erik Noordijk won de eerste twee uitwedstrijden tegen Keistad uit Amersfoort en EVV uit Elburg met 1-3. Bij die wedstrijden kon Sudosa nog beschikken over Niek Schiphof die deze week naar Amerika vertrok om daar dit jaar te studeren. Hij zal aan het einde van het seizoen weer bij de selectie aansluiten.

Eerste set: 23-25 (0-1)

Beide ploegen waren in de eerste set aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk kwam Dynamo voor het eerst op setpoint door een punt van Hidde Loopik. Bij een stand van 23-24 sloeg Arjan Westra de bal uit, maar hij meende een netfout te hebben gezien. De scheidsrechters gaven het punt toch aan Dynamo waardoor de ploeg uit Apeldoorn de eerste set binnensleepte.

Tweede set: 25-21 (1-1)

In de tweede set nam Sudosa al gauw een marge van vier punten. Vooral de harde smash van Arjan Westra die er zodoende 10-6 van maakte, mocht er zijn. Op het einde kwam Dynamo nog wel terug tot 22-20, maar door twee punten van Arjan Snippe kwam Sudosa toch tot een setpoint. Bij het tweede setpoint was het raak. De service van Lennaert Hogenhout ging uit.

Derde set: 25-18 (2-1)

Weer was het Sudosa dat meteen een gaatje sloeg. Het punt dat opviel was de save van libero Niels Feeringa. De bal ging naar de andere kant van het net, en daar had Dynamo niet op gerekend: 10-5. Sudosa gaf de voorsprong niet weg en won uiteindelijk vrij simpel de derde set met 25-18.

Vierde set: 25-23 (3-1)