In extremis winnen mannen van E&O voor de tweede keer dit seizoen

HANDBAL - Ze hebben gewacht tot de laatste minuut om de wedstrijd te beslissen, maar de mannen van E&O/Hurry-Up gaan met een overwinning op zak terug naar Drenthe. Op bezoek bij Dynamico uit het Brabantse Heesch won de formatie van Harrie Weerman in de slotfase met 24-25.

Van tevoren zal E&O/Hurry-Up het gevoel hebben gehad dat ze met een resultaat naar huis konden gaan, want Dynamico staat onderaan in de Eredivisie. Een gemakkelijke overwinning werd het alleen niet voor de Drenten. In de eerste helft nam de thuisploeg geregeld een voorsprong en E&O/Hurry-Up wist geen gat te slaan met de Brabanders.

Halverwege de tweede helft leek het gaatje te zijn geslagen, want E&O/Hurry-Up kwam op een 19-21 voorsprong. De gastheren toonden echter karakter en met vijf minuten op de klok trokken ze de stand gelijk, 24-24. De zenuwen leken bij beide ploegen toe te slaan, want ze kregen de bal niet meer achter de keepers. E&O/Hurry-Up bleek toch de meest koele ploeg te zijn en besliste de wedstrijd in de laatste minuut, 24-25.

Na vier speelronden heeft E&O/Hurry-Up nu twee keer gewonnen en verloren, waardoor ze in de middenmoot van de Eredivisie staan.

