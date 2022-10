Spijker van schietschijf naar matchwinner voor winnend HOVC bij WKE'16

VOETBAL - HOVC deed vanmiddag goede zaken in Emmen. Tegen WKE'16 won de ploeg van trainer Erik de Jong met 2-0. Aanvoerder Gert-Jan Spijker eiste een hoofdrol op. Eerst werd Spijker twee keer aangeschoten, om vervolgens de beslissende 0-2 te scoren.

Beide ploegen wonnen vorige week de eerst competitiewedstrijd in de Tweede Klasse K. WKE'16 was te sterk voor Noordster, terwijl promovendus HOVC won van een andere degradant, SC Stadspark.

'Ongelukkige' Spijker scoort

In een gelijk opgaande eerste helft had de thuisploeg meer balbezit, maar kansen waren schaars. HOVC-aanvoerder Gert-Jan Spijker kende een ongelukkig begin van de wedstrijd. Eerst kreeg hij een vrije tap van WKE vol in zijn gezicht. Even later schoot een medespeler de bal, van twee meter, vol in zijn buik. Gelukkig kon Spijker de wedstrijd vervolgen.

Pas in het laatste kwartier van de eerste helft kregen de toeschouwers wat kansen te zien. Henk Bakker kwam voor WKE'16 net een stap te laat, aan de andere kant was het wel raak. Peter Fokke promoveerde een vrije trap tot een treffer en maakte van dichtbij de 0-1. Nog voor rust verdubbelde de Hunso Oring Valther Boys Combinatie de score. Spijker had blijkbaar geen hinder van de 'aanslagen' op hem en schoot vanaf de rand van de zestien de 0-2 binnen.

In de tweede helft was de eerste kans weer voor de gasten, maar Jelle Siekman zag zijn poging door WKE doelman Wim Kok gekeerd worden. De thuisploeg bleef in de zestien onmachtig en creëerde nauwelijks kansen. Omdat ook de gasten ook nauwelijks kansen kregen, viel er voor het publiek in de tweede helft weinig te genieten.

HOVC met Valthermond koploper