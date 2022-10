Katja Stam wint met Raïsa Schoon toernooi in Parijs

In de finale waren Stam en Schoon in twee sets te sterk voor het Letse duo Tina Graudina en Anastasija Samoilova. Opvallend: bij hun vorige toernooizege in het seizoen waren de Letse dames ook de tegenstanders in de finale.

Die vorige finale was in maart, in Mexico. Stam en Schoon speelden in de weken erna nog twee keer een finale, maar maakten in Parijs een einde aan een serie van zes toernooien waarin ze er niet in slaagden bij de laatste vier te eindigen. Na de winst in Mexico gingen de twee aan de leiding in de wereldranglijst, maar daarna zakten ze naar de negende plaats. Voor aanvang van het toernooi in Parijs, waren ze echter weer geklommen. Ze begonnen het toernooi als de nummers twee van de wereld.