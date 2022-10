Alcides pakt derde competitiezege door te winnen van RKVV Velsen

"Daarna vergaten we door te drukken", zegt trainer Wilko Niemer. "Ik had meer controle verwacht. Onze middenvelders kregen geen grip op de wedstrijd, waardoor het een omschakelwedstrijd werd."

In de tweede helft werd het alsnog 1-1. Toch kwam even later Alcides wel weer op voorsprong door een doelpunt van invaller Milan Ronkes. "Daarna hadden we de wedstrijd moeten beslissen", vond Niemer. Alcides verzuimde om de wedstrijd te beslissen en raakte de paal en lat. Ook kreeg de ploeg uit Velsen ook nog een rode kaart. "Uiteindelijk werd het nog billenknijpen. Dan wordt het toch nog onnodig spannend, maar uiteindelijk trekken we de wedstrijd wel over de streep."