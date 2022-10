Volleybaldames verliezen van Italië op WK

De Nederlandse volleybalsters zijn er bij de WK in eigen land niet in geslaagd te stunten tegen Italië, de nummer twee van de wereld. Oranje, met Laura Dijkema uit Beilen, verloor in Arnhem met 3-1 in sets.

Hierdoor eindigt Nederland, op plek tien van de wereldranglijst, de groepsfase als derde. Dat is genoeg om door te gaan naar de tweede ronde. Die bestaat opnieuw uit een groepsfase. Nederland krijgt daar Brazilië, China, Japan en Argentinië als tegenstander, maar de tegenstanders uit de vorige groepsfase zitten er ook in. Deze uitslagen worden meegenomen in de groep.

Nederland begint de tweede groep al met een achterstand, met deze nederlaag tegen Italië. Eerder verloor Nederland ook al van België. Wel werd gewonnen van Puerto Rico. Met één winstpartij begint Nederland als zesde in de tweede ronde. De beste vier landen uit de poule kwalificeren zich voor de kwartfinales.

Dijkema in het veld

Laura Dijkema begon op de bank. Bij een achterstand 9-15 in de eerste set werd ze ingebracht, samen met Elles Dambrink. Het deed het duel niet kantelen. De Italiaanse vrouwen pakten de eerste set met 25-13.