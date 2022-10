Jansen debuteert met gelijkspel bij DZOH

Met Anco Jansen, voor het eerst sinds het oefenduel in de voorbereiding tegen Titan (toen hij uit veld werd geschopt met een zware enkelblessure), weer in de basis startte de thuisclub dus sterk. Goed combinatievoetbal werd afgewisseld met enkele fraaie diepe ballen van doelman Pieter IJzerman. Zo stond de keeper aan de basis van een bijna-wereldgoal van Max Heijnen in de 20e minuut. De aanvaller van de geelhemden nam de bal een verre trap van IJzerman ineens op de slof en via de onderkant van de lat en de hakken van Dronten-doelman Dinand Woertink ging de bal net niet over de doellijn. Overigens had de thuisclub daarvoor al twee prima mogelijkheden gehad via Björn Jansen. De derde poging van de linkerspits was wel raak. Halverwege de eerste helft schoot hij laag met links in de korte hoek: 1-0. DZOH was daarna dicht bij de de 2-0, maar Joël Zweerink zag zijn inzet vanaf zo'n zestien meter net voorlangs gaan.