VKW verliest van SJC: 'Wij de complimenten, zij de punten'

Het was SJC die in de eerste helft op voorsprong kwam. Het was Tom Duindam die de gasten op voorsprong zette. "Daar zat wel een behoorlijke buitenspellucht bij", vertelde Van Bolhuis. Toch was het VKW die kort daarop op gelijke hoogte kwam. Tycho de Vries zorgde voor de 1-1.

Lange tijd had VKW weinig te vrezen in de tweede helft. "Zij hanteerden de lange bal en daar konden wij goed mee omgaan." Toch was het SJC die in de 73ste minuut op voorsprong kwam. De wedstrijd werd beslist door een doelpunt van Martijn van Trigt. "Dat was een handsbal. De speler zei na afloop ook dat hij 'm nog net niet klemvast had."