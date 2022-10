FC Emmen pakt punt met perspectief tegen SC Heerenveen

FC Emmen pakte in de achtste speelronde van het seizoen het vijfde punt door met 0-0 gelijk te spelen tegen SC Heerenveen. Een resultaat met perspectief, want de Drentse club kwam een stuk beter voor de dag dan in de afgelopen twee uitduels in Rotterdam en Deventer. Met name in de organisatie stond het veel beter.

Door het punt is FC Emmen één plek geklommen op de ranglijst. De mannen van Lukkien zijn FC Volendam op doelsaldo voorbij en staan nu 17e.

Zivkovic

FC Emmen was in de eerste helft, ondanks dat SC Heerenveen het meeste balbezit had, de gevaarlijkste ploeg. De thuisclub dwong één grote kans af, na een heerlijke aanval via Lucas Bernadou, Rui Mendes en eindstation Richairo Zivkovic. Maar het eindstation, dat zo naarstig op zoek is naar zijn eerste goal, gleed de voorzet van Mendes net naast de goal van Andries Noppert. Daarvoor had Emmen overigens al mogelijkheden, voornamelijk van afstand, gehad via Mark Diemers en Jari Vlak. Beide middenvelders stuitten op de Heerenveen-doelman. Heerenveen, de nummer 6 in de eredivisie, bakte er weinig van. De ploeg van Kees van Wonderen kon het spel totaal niet maken en kwam niet één keer in schietkans. De laatste kans voor rust was Romeny, maar de flankspeler kwam net niet lekker uit met z'n passen en schoot naast.

Veendorp, Veldmate en Araujo geven geen krimp