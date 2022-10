Poep op middenstip en bal ontploft: derby BEW - Old Forward eindigt in 4-0

Op de fiets

Uiteraard kwamen de spelers van Old Forward, die vorige week in de openingswedstrijd van het seizoen gehakt maakten van Wapserveen (13-1), op de fiets vanuit Wilhelminaoord. Een afstand van iets minder dan vier kilometer is het, een kwartiertje doortrappen. Eigenlijk een prima warming-up in aanloop naar het duel tegen de buurman, die vorig seizoen via de nacompetitie degradeerde uit de vierde klasse.

'Misschien heeft iemand zijn hond uitgelaten op het hoofdveld'

Tijdens de échte warming-up bleek er toch nog een ludieke actie te zijn verzonnen door een 'creatieveling' uit één van de dorpen, want er bleek op de middenstip te zijn gepoept. "Of iemand heeft zijn hond uitgelaten op het hoofdveld, dat kan ook", roept een supporter van Old Forward. Een paar BEW-aanhangers schudden lachend het hoofd. "Nee hoor, dit is het werk van iemand uit jouw dorp." Met een schep wordt de drol door BEW-trainer Harmen Woudenberg vakkundig weggehaald.

Bal ontploft

Na amper een minuut spelen volgde het volgende kolderieke moment toen BEW-spits Daan Pit de diepte in werd gestuurd. Old Forward-keeper Rick Bisschop kwam heel ver uit zijn goal en wilde de bal snoehard wegschieten, exact op het moment dat ook Pit zijn voet uitstak. Een harde knal volgde en de bal bleef een paar meter verderop liggen. Zo plat als een dubbeltje: ontploft.

Simpele middag

Met de reservebal bleek BEW al snel een maatje te groot voor Old Forward en na twintig minuten werd het niveauverschil ook op het scorebord zichtbaar. Een voorzet van de pijlsnelle Harald Janson werd in eigen doel geschoten door Ruben Ophof. Pas na rust nam de thuisclub, die vorige week met 0-2 won van Sport Vereent, afstand. Daan Pit scoorde na dramatisch opbouwen van Old Forward, amper dertig seconden na de aftrap, zijn derde treffer van het seizoen: 2-0. Daarna hadden Rick Limburg en Martin Tarus de spanning kunnen terugbrengen, maar beide spelers misten oog in oog met BEW-keeper Mark Hoekstra. Een kwartier voor tijd besliste Bart de Bruin de derby en scoorde invaller Soul Pierhagen in blessuretijd ook nog de 4-0.

Doelstelling verandert niet